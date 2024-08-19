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        Denizli'de kavgada yaralanan genç hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:13
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        Denizli'de kavgada yaralanan genç hastanede öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Geçen cumartesi, Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde, Muhammet Yazır (27) ile arkadaşları S.A, E.B, H.B.C, U.T. ve T.Ç. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bıçaklanan Yazır, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Yazır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan S.A, E.B. ile H.B.C. tutuklandı, U.T. ve T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapan Yazır'ın, izin için memleketi Denizli'ye geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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