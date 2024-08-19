Denizli'de kavgada yaralanan genç hastanede öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Geçen cumartesi, Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde, Muhammet Yazır (27) ile arkadaşları S.A, E.B, H.B.C, U.T. ve T.Ç. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçaklanan Yazır, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Yazır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan S.A, E.B. ile H.B.C. tutuklandı, U.T. ve T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapan Yazır'ın, izin için memleketi Denizli'ye geldiği öğrenildi.
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