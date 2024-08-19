Denizli'de kavgada yaralanan genç hastanede öldü

Sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapan Yazır'ın, izin için memleketi Denizli'ye geldiği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.A, E.B. ile H.B.C. tutuklandı, U.T. ve T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen cumartesi, Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde, Muhammet Yazır (27) ile arkadaşları S.A, E.B, H.B.C, U.T. ve T.Ç. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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