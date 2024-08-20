Kale Belediyesi at çiftliği kurdu
Denizli'nin Kale ilçesinde belediye tarafından at çiftliği kuruldu.
Denizli'nin Kale ilçesinde belediye tarafından at çiftliği kuruldu.
Uluçam Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda kurulan çiftliği Belediye Başkanı Erkan Hayla ve Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ziyaret etti.
Belediye Başkanı Hayla, yaptığı konuşmada çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılamak ve ailelere keyifli vakit geçirme imkanı sağlamak üzere kurdukları çiftlikte kahvaltı salonunun bulunduğunu, ATV turu imkanı sağlandığını belirtti.
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