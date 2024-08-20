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        Kale Belediyesi at çiftliği kurdu

        Denizli'nin Kale ilçesinde belediye tarafından at çiftliği kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 09:09 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:29
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        Kale Belediyesi at çiftliği kurdu
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        Denizli'nin Kale ilçesinde belediye tarafından at çiftliği kuruldu.

        Uluçam Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda kurulan çiftliği Belediye Başkanı Erkan Hayla ve Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Hayla, yaptığı konuşmada çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılamak ve ailelere keyifli vakit geçirme imkanı sağlamak üzere kurdukları çiftlikte kahvaltı salonunun bulunduğunu, ATV turu imkanı sağlandığını belirtti.

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