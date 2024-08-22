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        Denizli'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:18
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        Denizli'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayramyeri Meydanı kuyumcular çarşısındaki bir esnaf, 3 şüphelinin kendisine sahte altın zincir satmaya çalıştığını, durumu fark etmesi üzerine şüphelilerin koşarak uzaklaştığını polise bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakaladı.

        İl dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüphelilerin kentteki 5 kuyumcuya sahte altın zincir sattıkları ve toplam 52 bin 260 lira dolandırdıkları belirlendi.

        İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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