Denizli'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayramyeri Meydanı kuyumcular çarşısındaki bir esnaf, 3 şüphelinin kendisine sahte altın zincir satmaya çalıştığını, durumu fark etmesi üzerine şüphelilerin koşarak uzaklaştığını polise bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakaladı.
İl dışından geldikleri belirlenen şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 sahte altın zincir, 98 bin 70 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerin kentteki 5 kuyumcuya sahte altın zincir sattıkları ve toplam 52 bin 260 lira dolandırdıkları belirlendi.
İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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