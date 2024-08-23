Denizli'de sanayiciler, banka müdürleriyle buluştu

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iş dünyası olarak yaşadıkları zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olduklarını belirterek yaşanan süreçten firmaların daha güçlü çıkacağına inandığını belirtti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu ve Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, kentte bulunan bankaların şube müdürleriyle bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kasapoğlu, sanayicilerin yaşadığı finans sorunlarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Konkordato ilan eden firma sayısında Türkiye genelinde bir artış olduğunu, konkordatonun ilk çözüm yöntemi olmaması gerektiğini bildiren Kasapoğlu, şunları kaydetti: "İş dünyası olarak yaşadığımız zorluklar karşısında karamsar değil ihtiyatlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Yaşanan bu sıkıntılı süreçten firmalarımız daha güçlü çıkacaktır. Konkordato mekanizmasının son çare olması gerektiğini ve alacaklıya etkilerini minimuma indirecek bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Finans sektörümüzün ve sanayicilerimizin güçlü iletişim kanalları kurarak iş birliği içinde bu süreci atlatacaklarına inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı vesilesiyle bu yönde önemli bir adım atmış olduk."