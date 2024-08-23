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        Denizli'de eğlence mekanında çıkan kavga sonrası otomobille ezilen kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanında müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan kavga sonrası otomobille çarpılarak ezilen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:50 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:50
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        Denizli'de eğlence mekanında çıkan kavga sonrası otomobille ezilen kişi öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanında müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan kavga sonrası otomobille çarpılarak ezilen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Akköy Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına müşteri olarak gelen Ferdi A. (26) ve kardeşi İsa A. (24) ile mekan çalışanları arasında yüksek geldiği iddia edilen hesap nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda iki kardeş, çalışanlarca darbedildi.

        Kavga sonrası mekandan ayrılarak otomobile binen Ferdi A, aracı çalışanların üzerine sürdü. Çalışanlardan Ferhat D. (26), aracın çarpıp üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ferdi A. ve İsa A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde eğlence mekanından ayrıldıktan sonra otomobiline binen Ferdi A'nın işletmenin önünden hızla geçmesi, ardından geri dönüp, çalışanların üzerine aracı sürerek Ferhat D'ye çarpıp kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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