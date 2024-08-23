Denizli'de eğlence mekanında çıkan kavga sonrası otomobille ezilen kişi öldü

Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde eğlence mekanından ayrıldıktan sonra otomobiline binen Ferdi A'nın işletmenin önünden hızla geçmesi, ardından geri dönüp, çalışanların üzerine aracı sürerek Ferhat D'ye çarpıp kaçması yer alıyor.

Ferdi A. ve İsa A, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Akköy Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına müşteri olarak gelen Ferdi A. (26) ve kardeşi İsa A. (24) ile mekan çalışanları arasında yüksek geldiği iddia edilen hesap nedeniyle tartışma çıktı.

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