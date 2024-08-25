Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de geleneksel "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" taşıma suyla yapıldı

        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de geleneksel "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" taşıma suyla yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi.

        Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı.

        Çevre ilçelerden gelen çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

        Bazı sürülerin tereddüt etmeden suya girip karşı kıyıya geçtiği, bazılarının ise girmedikleri görüldü. Çobanlar, suya girmeyen koyunlarını nehre sokabilmek için çaba harcadı.

        Yarışmayı CHP Denizli milletvekili Şeref Arpacı, Gelecek Partisi Denizli milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve çevre ilçelerin belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

        Yarışmada Sadık Koçan "Karaoğlan" adlı elci koyunuyla birinci, Fevzi Akdağ, "Aliş" isimli koyunuyla ikinci, Zekeriya Karakoç ise "Mor Fişek" adlı koyunuyla üçüncü oldu.

        Yarışmaya girenlere çeşitli ödüller verildi.

        Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, gazetecilere, sudan koyun geçirme geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        851 yıllık geleneği gelecek nesillere aktarmak için mücadele ettiklerini kaydeden Hakan, etkinliğin yapıldığı nehrin kurumasından dolayı nehrin önünü toprak setle kapatarak bölgeye tankerlere ve borularla su taşıdıklarını anlattı.

        Hakan, şöyle devam etti:

        "Bu etkinlikte önemli olan 3 temel figür var. Çoban, koyun ve su. İkisi var biri yok. Burayı taşıma suyla doldurduk. Bir haftada yaklaşık 4 bin metreküp su çektik. Tabii ki bu acı bir durum. Menderes'in ana yatağında su yok. Böyle bir etkinliğin gürül gürül bir suyla olması lazım. Bir sürü zorluk çektik. Buranın altını geren diye tabir ettiğimiz toprakla doldurduk. Bu bir maliyet. Altına mıcır, tekrar geren, tekrar su, koyunlar, çobanlar derken bu kültürel mirası halkımıza aktardık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Denizli'de bir kişi tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü
        Denizli'de bir kişi tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü
        Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü
        Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü
        Merkezefendi Basket antrenmanı taraftara açacak
        Merkezefendi Basket antrenmanı taraftara açacak
        Otobüs kazasında yaralanan kadın, kurtarılamadı
        Otobüs kazasında yaralanan kadın, kurtarılamadı
        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu
        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu
        Düğün yolunda kaza: 1'i ağır, 26 yaralı
        Düğün yolunda kaza: 1'i ağır, 26 yaralı