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        Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:49 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:06
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        Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

        Acıpayam ilçesinden İzmir'deki düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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