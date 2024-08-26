Denizli'de dolu yağışı etkili oldu

Bazı tarım alanları da dolu nedeniyle zarar gördü.

Söz konusu ilçelerde dolu yağışı nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yollar ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

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