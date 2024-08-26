Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu

        Denizli'nin Baklan ve Çameli ilçelerinde dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 22:03 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Baklan ve Çameli ilçelerinde dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        İl genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.

        Baklan ilçe merkezi ve Çameli ilçesi Belevi Mahallesi, dolu nedeniyle beyaza büründü.

        Söz konusu ilçelerde dolu yağışı nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yollar ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

        Bazı tarım alanları da dolu nedeniyle zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Düğün yolunda kaza: 1'i ağır, 26 yaralı
        Düğün yolunda kaza: 1'i ağır, 26 yaralı
        GÜNCELLEME - Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 25 kişi ya...
        GÜNCELLEME - Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 25 kişi ya...
        Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı
        Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı
        Denizlispor'da Rıza Mert A takımda
        Denizlispor'da Rıza Mert A takımda
        Denizli'de down sendromlu Esra'nın düğün hayali gerçek oldu
        Denizli'de down sendromlu Esra'nın düğün hayali gerçek oldu
        Denizli'de 8 asırlık geleneğin bu yıl 851'incisi düzenlendi; 'taşıma su' il...
        Denizli'de 8 asırlık geleneğin bu yıl 851'incisi düzenlendi; 'taşıma su' il...