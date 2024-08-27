Denizli'de bir kişi tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişi koyunları incir bahçesine girdiği gerekçesiyle tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişi koyunları incir bahçesine girdiği gerekçesiyle tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü.
Dün, Tekkeköy Mahallesi'nde yaşayan M.A.A. (75) ile çobanlık yapan Hikmet Duman (36) arasında, koyunların bahçeye girme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda M.A.A, pompalı tüfekle Duman'a ateş etti.
Yaralanan Duman, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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