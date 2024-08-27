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        Denizli'de bir kişi tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişi koyunları incir bahçesine girdiği gerekçesiyle tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:18 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:18
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        Denizli'de bir kişi tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişi koyunları incir bahçesine girdiği gerekçesiyle tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü.

        Dün, Tekkeköy Mahallesi'nde yaşayan M.A.A. (75) ile çobanlık yapan Hikmet Duman (36) arasında, koyunların bahçeye girme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönen olayda M.A.A, pompalı tüfekle Duman'a ateş etti.

        Yaralanan Duman, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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