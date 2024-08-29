Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Görme engelli genç sosyal hayata satrançla bağlandı

        Denizli'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Turnuvasına katılan görme engelli 18 yaşındaki sporcu Hüseyin Berk Ulu, satrancın engelliler için önemli bir sosyalleşme fırsatı sunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:02 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli genç sosyal hayata satrançla bağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Turnuvasına katılan görme engelli 18 yaşındaki sporcu Hüseyin Berk Ulu, satrancın engelliler için önemli bir sosyalleşme fırsatı sunduğunu belirtti.

        Ankara'da yaşayan Ulu, 6. sınıfa gittiği 2017 yılında gözlerinin arkasında tespit edilen tümör nedeniyle 2 gözünü de kaybetti.

        Arkadaşlarının tavsiyesi, satranç il temsilciliğinin desteğiyle satranç öğrenen Ulu, taşlara dokunarak satranç oynamayı öğrendi.

        Ulu, ülke genelinde görme engelliler alanında düzenlenen şampiyonalara katılıp bu turnuvalarda derece elde etmeye başladı.

        Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu olan Ulu, maçlarda yaptığı hamlelerini söyleyen rakibine karşı hamleye hazırlanıyor, yapılan hamleleri kağıda yazamadığı için ses kayıt cihazına kaydediyor.

        Geçen yıl düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda gençler kategorisinde ikincilik elde eden Ulu, Denizli'de düzenlenen yarışmanın ilk kez katıldığı genel kategorisinde bu yıl 120 sporcu arasında 26. oldu.

        - "Hayata satrançla tutundum"

        Hüseyin Berk Ulu, AA muhabirine, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2 gözünde görme yetisini kaybettiğini, bu durumun ilk yıllarda kendisi çok üzdüğünü anlattı.

        Doktora gittiğimizde 2 gözün de arka kısmında tümör olduğunu öğrendiğini belirten Ulu, "Sonrasında yaklaşık 9 ay kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördüm. Tedavi sürecinde göz kendisini korumak için damarları kalınlaştırdı ve korneam inceldi. Bundan kaynaklı görme oranım düştü. Şu an yüzde 10 aslında ama göz kapağım tembelleştiği için onu da kullanamıyorum." dedi.

        Tedavi sürecinin ardından arkadaşlarının tavsiyesi üzerine satranç öğrendiğini dile getiren Ulu, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 6 yıldır satranç oynuyorum. Satranç beni girdiğim asosyal hayattan ve depresyondan çıkartıp beni hayata döndürdü. Hayata satrançla tutundum. Sonrasında turnuvalara katıldım. Bu turnuvalarda dereceler elde ettim, birincilikler aldım. Geçtiğimiz yıl Denizli'de yapılan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda gençler kategorisinde ikinci oldum. Satranç oynarken hep asosyal hayattan nasıl çıktığım, hayata tutunduğum geliyor. Mutlu oluyorum, sosyalleşmek hoşuma gidiyor. Yeni arkadaşlar tanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Batı Nil virüsü uyarısı! "Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli"
        Batı Nil virüsü uyarısı! "Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli"
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı

        Benzer Haberler

        Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü (2)
        Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü (2)
        Denizli'de bir kişi tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü
        Denizli'de bir kişi tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü
        Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü
        Bahçesine giren sürünün çobanını öldürdü
        Merkezefendi Basket antrenmanı taraftara açacak
        Merkezefendi Basket antrenmanı taraftara açacak
        Otobüs kazasında yaralanan kadın, kurtarılamadı
        Otobüs kazasında yaralanan kadın, kurtarılamadı
        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu
        Denizli'de dolu yağışı etkili oldu