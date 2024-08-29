Görme engelli genç sosyal hayata satrançla bağlandı

Denizli'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Turnuvasına katılan görme engelli 18 yaşındaki sporcu Hüseyin Berk Ulu, satrancın engelliler için önemli bir sosyalleşme fırsatı sunduğunu belirtti.

Ankara'da yaşayan Ulu, 6. sınıfa gittiği 2017 yılında gözlerinin arkasında tespit edilen tümör nedeniyle 2 gözünü de kaybetti.

Arkadaşlarının tavsiyesi, satranç il temsilciliğinin desteğiyle satranç öğrenen Ulu, taşlara dokunarak satranç oynamayı öğrendi.

Ulu, ülke genelinde görme engelliler alanında düzenlenen şampiyonalara katılıp bu turnuvalarda derece elde etmeye başladı.

Geçen yıl düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda gençler kategorisinde ikincilik elde eden Ulu, Denizli'de düzenlenen yarışmanın ilk kez katıldığı genel kategorisinde bu yıl 120 sporcu arasında 26. oldu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu olan Ulu, maçlarda yaptığı hamlelerini söyleyen rakibine karşı hamleye hazırlanıyor, yapılan hamleleri kağıda yazamadığı için ses kayıt cihazına kaydediyor.

Doktora gittiğimizde 2 gözün de arka kısmında tümör olduğunu öğrendiğini belirten Ulu, "Sonrasında yaklaşık 9 ay kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördüm. Tedavi sürecinde göz kendisini korumak için damarları kalınlaştırdı ve korneam inceldi. Bundan kaynaklı görme oranım düştü. Şu an yüzde 10 aslında ama göz kapağım tembelleştiği için onu da kullanamıyorum." dedi.

Tedavi sürecinin ardından arkadaşlarının tavsiyesi üzerine satranç öğrendiğini dile getiren Ulu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 yıldır satranç oynuyorum. Satranç beni girdiğim asosyal hayattan ve depresyondan çıkartıp beni hayata döndürdü. Hayata satrançla tutundum. Sonrasında turnuvalara katıldım. Bu turnuvalarda dereceler elde ettim, birincilikler aldım. Geçtiğimiz yıl Denizli'de yapılan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda gençler kategorisinde ikinci oldum. Satranç oynarken hep asosyal hayattan nasıl çıktığım, hayata tutunduğum geliyor. Mutlu oluyorum, sosyalleşmek hoşuma gidiyor. Yeni arkadaşlar tanıyorum."