Kale'de Büyük Zafer'in 102. yılı törenle kutlandı

Öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu gösterileri sunulmasıyla devam eden törende resmi geçit töreni yapıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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