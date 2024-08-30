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        Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kardeşten biri öldü

        Denizli'nin Çal ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:03
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        Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kardeşten biri öldü
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        Denizli'nin Çal ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.

        İsabey Mahallesi'nde büfe işleten Mehmet Şaybak (37) ve kardeşi Hasan Şaybak (32) ile komşuları Hasan G. (63) ve oğlu Mustafa G. (42) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Mehmet ve Hasan Şaybak, Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Mehmet Şaybak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Şaybak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Hasan G. ile oğlu Mustafa G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şaybak kardeşlerin bir süre önce evlerinin yanında bulunan arsayı satın aldığı, aynı arsayı almak isteyen Hasan G. ile aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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