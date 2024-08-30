Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kardeşten biri öldü

Şaybak kardeşlerin bir süre önce evlerinin yanında bulunan arsayı satın aldığı, aynı arsayı almak isteyen Hasan G. ile aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

Yaralılardan Mehmet Şaybak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Şaybak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsabey Mahallesi'nde büfe işleten Mehmet Şaybak (37) ve kardeşi Hasan Şaybak (32) ile komşuları Hasan G. (63) ve oğlu Mustafa G. (42) arasında tartışma çıktı.

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