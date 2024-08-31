Denizli'de çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.
Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.
Mustafa Koç (17), Kocabaş Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada husumetli olduğu Burak F. (24) ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Koç ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.