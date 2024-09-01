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        Denizli'de çiftçi ailenin sünnet aracı traktör oldu

        Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, çiftçilik yapan aile araç olarak traktörü tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:23
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        Denizli'de çiftçi ailenin sünnet aracı traktör oldu
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde, çiftçilik yapan aile araç olarak traktörü tercih etti.

        Alacaoğlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kenan-Hanife Çiftçi, oğulları 8 yaşındaki Aziz Emir Çiftçi için sünnet düğünü düzenledi.

        Talat Tarakçı Parkı'nda gerçekleşen etkinlik öncesinde sünnet aracı olarak tercih edilen traktör, tül ve balonlarla süslendi. Çocuğunun isminin de yazıldığı traktör merasim için hazır hale getirildi.

        Baba Kenan Çiftçi, AA muhabirine, "Oğlum çok istediği için traktörü sünnet arabası yaptık. Zaten mesleğimiz de çiftçilik, oğlum da benimle birlikte traktör kullanmayı çok seviyor. Soyadımızda Çiftçi, çiftçiliği sürdürüyoruz, mutluyuz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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