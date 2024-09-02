AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yerel seçim sonuçlarından gerekli dersleri aldıklarını bildirdi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Zeybekci'nin katılımıyla Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeybekci, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizli'de de önemli projeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Kente kazandırılan hizmetler hakkında konuşan Nihat Zeybekci, şunları kaydetti: "Her eseri biz yaptık. Bütün hastaneleri, bütün yüksekokulları biz yaptık. 25 binin üzerinde TOKİ yaptık. Honaz Tüneli'ni yaptık, çevre yollarını yaptık, üniversite hastanesini yaptık, adliyeleri yaptık, duble yolları yaptık. Bu şehirdeki bütün parkları biz yaptık. Bu şehirdeki bütün kapalı spor salonlarını biz yaptık. Bu şehrin barajlarını, tünellerini biz yaptık, siz yaptınız. Onun için bu şehrin sokaklarında başı dik alnı açık, alımlı çalımlı gezecek olan bir tek parti vardır. O da AK Parti'dir ve sizlersiniz."