Denizli'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde hafriyat kamyonuyla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde hafriyat kamyonuyla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
E.E'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, Haydan Mahallesinde, Tayfun Turan yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma kamyon sürücüsü E.E'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.