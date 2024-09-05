Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 düzensiz göçmen tutuklandı

Yapılan incelemede düzensiz göçmenlerden İbrahim Ş'nin (21) farklı suçlardan 54 yıl 9 ay 2 gün, Halaf El A'nın (23) farklı suçlardan 54 yıl 9 ay 2 gün ve Halid S'nin (17) farklı suçlardan 29 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çardak ilçesindeki çiftlikte düzensiz göçmenlerin saklandığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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