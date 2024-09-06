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        Denizli'de eski patronunun silahla yaraladığı kişi hastanede öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eski patronu tarafından silahla yaralanan kişi hastanede verdiği yaşam mücadelesini 166 gün sonra kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:43
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        Denizli'de eski patronunun silahla yaraladığı kişi hastanede öldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eski patronu tarafından silahla yaralanan kişi hastanede verdiği yaşam mücadelesini 166 gün sonra kaybetti.

        24 Mart'ta Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı'nda eski patronu M.G'nin (50) eşi Ümmü G. (48) ile parkta oturduğu sırada parka gelen M.G. tarafından silahla yaralanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yılmaz (28) tedavi gördüğü özel hastanede dün gece hayatını kaybetti.

        Yılmaz'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        - Olay

        M.G, Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı'nda birlikte gördüğü eşi Ümmü G. ile eski çalışanı Mehmet Yılmaz'ın yanına gelmiş, burada taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

        Kavgaya dönen olayda M.G. yanındaki silahla Ümmü G. ve Mehmet Yılmaz'ı yaralamıştı.

        Hastaneye kaldırılan Ümmü G. tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralı olarak tedaviye alınan Yılmaz kentteki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

        Polis ekiplerince yakalanan M.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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