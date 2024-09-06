Denizli'de eski patronunun silahla yaraladığı kişi hastanede öldü

Hastaneye kaldırılan Ümmü G. tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralı olarak tedaviye alınan Yılmaz kentteki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

M.G, Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı'nda birlikte gördüğü eşi Ümmü G. ile eski çalışanı Mehmet Yılmaz'ın yanına gelmiş, burada taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

24 Mart'ta Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı'nda eski patronu M.G'nin (50) eşi Ümmü G. (48) ile parkta oturduğu sırada parka gelen M.G. tarafından silahla yaralanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yılmaz (28) tedavi gördüğü özel hastanede dün gece hayatını kaybetti.

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