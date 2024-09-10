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        Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:45
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        Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Zümrüt Mahallesi'nde 8 Eylül'de hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Bakiye Yılmaz'a (68) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Polis, olayın ardından uzaklaşan araç sürücüsünü yürüttüğü çalışma sonucu yakaladı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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