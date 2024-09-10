Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Zümrüt Mahallesi'nde 8 Eylül'de hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Bakiye Yılmaz'a (68) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Polis, olayın ardından uzaklaşan araç sürücüsünü yürüttüğü çalışma sonucu yakaladı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
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