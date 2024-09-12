Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Çal ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çal ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammet K'nin kullandığı 06 HC 9059 plakalı otomobil, Hüseyinler Mahallesi'nde Ahmet Faruk Köşker'in kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köşker, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma otomobil sürücüsü Muhammet K'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.