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        Denizli'de motosiklet tutkunları şehir turu yaptı

        Denizli'de "Goldwing Festivali" kapsamında kente gelen 28 ülkeden 350'ye yakın motosiklet tutkunu şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 23:54 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:54
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        Denizli'de motosiklet tutkunları şehir turu yaptı
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        Denizli'de "Goldwing Festivali" kapsamında kente gelen 28 ülkeden 350'ye yakın motosiklet tutkunu şehir turu attı.

        Turizm merkezi Pamukkale'de bir araya gelen motosiklet tutkunları direksiyon başına geçti.

        Kendi ülkelerinin bayraklarını astıkları motosikletlerinin ışıklarını açan ve yüksek sesle müzik çalan katılımcılar, konvoy halinde kent merkezine doğru hareket etti.

        Katılımcılar yaklaşık 70 kilometre ilerleyerek Pamukkale Mahallesi'nde turu sonlandırdı.

        Festivalin organizatörü Atilla Serttaş, AA muhabirine, dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarının festival kapsamında Denizli'de buluştuğunu söyledi.

        Gruptaki her ülkenin 4 gün süren festival etkinliği düzenlediğini belirten Serttaş, "Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz etkinlik için Denizli şehrimizi seçtik. Etkinliklerimiz cumartesi gününe kadar devam edecek. Son gün burada motosikletlerle ülkeler geçidi yapılacak. Turizme elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

        Serttaş, şunları kaydetti:

        "Norveç, Finlandiya, İsveç, Romanya, Ukrayna, Yunanistan ve Macaristan gibi ülkelerden motosiklet kullanıcıları etkinliğimize katıldı. Hatta grubumuza üye olmadığı halde Kuveyt'ten bile motosikletle Denizli'ye gelen misafirimiz var. Motosiklet tutkunluğu böyle bir şey. Bizim bir üyemiz bile farklı ülkelerde etkinliğe katıldığı zaman bizim orada İstiklal Marşı'mız okunuyor ve Türk bayrağımız dalgalanıyor. Bizim için en önemli noktalardan biri budur."

        Festival kapsamında katılımcılar, yarın Buldan ilçesinde ve kent merkezinde turlar düzenleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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