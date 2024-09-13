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        Denizli'de aracında silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Denizli'de aracından 10 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:25
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        Denizli'de aracında silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de aracından 10 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, KOM şube ekipleri, bir şüphelinin aracında silah ve uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Takibe alınan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin aracında yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 46 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen "silah ve mühimmat ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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