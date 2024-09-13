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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'de ihracatçılarla buluşmada konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024'de Türkiye genelinde kabul edilen konkordato sayısının 44 olduğunu belirterek, binlerce konkordato kabul edilmiş gibi bir algı oluşturulduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:03
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'de ihracatçılarla buluşmada konuştu:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024'de Türkiye genelinde kabul edilen konkordato sayısının 44 olduğunu belirterek, binlerce konkordato kabul edilmiş gibi bir algı oluşturulduğunu söyledi.

        Tunç, Denizli ziyaretleri kapsamında Babadağlılar İş Hanında esnafı ziyaret etti, ardından Adliye ile Denizli Barosu'na geçti.

        Bakan Tunç, Merkezefendi ilçesinde yaşayan Paralimpik Oyunları Golbal Milli Takım oyuncularından Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan'ı evinde ziyaret edip, sohbet etti.

        Denizli İhracatçılar Birliğinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Tunç, yaptığı konuşmada, Denizli'nin ihracatta Türkiye 9'uncusu olduğunu ve 255 milyar dolarlık ihracatın 4.5 milyar dolarının Denizli'den gerçekleştirildiğini söyledi.

        Hukukla ekonominin at başı giden konular olduğunu belirten Tunç, şöyle konuştu:

        "Adalet ile kalkınma bir kere eş zamanlı gitmesi lazım. Biri birinden geride kalmaması lazım. O nedenle demokrasiyle kalkınma doğru orantılı olursa bir ülkede gelişme, kalkınma olur. Bir ülkede fikir, düşünce özgürlüğü olursa o ülkede kalkınma oldu. Ülkede yüksek standartlı bir demokrasi olursa o ülkede kalkınma olur. Ülkemizde 22 yılda demokrasinin yüksek standartlı bir seviyeye kavuşması noktasında çok önemli mesafeler aldık. Anayasamızda yaptığımız değişiklikler, hak arama yollarının arttırılması, demokrasinin standardını yükseltmeye yönelik 10 yılda bir darbeyle, 10 yılda bir muhtırayla karşılaşmaması için anayasada yapılan o yapısal reformlar çok önemliydi."

        Tunç, enflasyonun tek haneye düşürüleceğini belirterek, "Nasıl 2002'de başlatılan çalışmalarla o çift haneli enflasyon tek haneye düşürülmüşse yine aynı şekilde o başarı sağlanacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki istikrarlı bir şekilde biz kalkınma süreci devam ettirelim. Üreticimizi destekleyelim. Sizler ürettiğiniz müddetçe bu ülke kalkınacak. O nedenle sanayicimiz, üreticimizin önünde hangi engel varsa, onlar neden şikayetçiyse biz o şikayetleri bir bir gidermek ve o kaldırmakla görevliyiz." dedi.

        Bakan Tunç, konkordatoyla ilgili yıl yıl rakamları çıkardıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "2018'de 1712 açılan konkordato talebi var. 555'i reddedilmiş, 18'i kabul edilmiş. Sonrasında devredenler var tabi. 2019'a geldiğimizde 1227 açılan var. 1013'ü reddedilmiş, 110'u kabul edilmiş. 2021'de 875 açılan var. 686'sı reddedilmiş, 171'i kabul edilmiş. 2022'de 686 açılmış. 573'ü reddedilmiş, 140'ı kabul edilmiş. 2023'de 516 açılmış. Haberlere bakarsanız 1516 diyor. Bu toplantılarda bir rakam ortaya atıldığında bu tekrarlandığında o rakam sanki doğru bir rakam gibi ortaya çıkıyor. Halbuki 2023 rakamı 516. Bunun da 381'i reddedilmiş. 95'i kabul edilmiş. 2024'e geldiğimizde 585 konkordato var şuana kadar. 2023'e göre bir artış var ama ret miktarı olarak 335'i reddedilmiş. 44'ü henüz kabul edilmiş. Yani 2024'de Türkiye genelinde kabul edilen konkordato sayısı topu topu 44 ama binlerce konkordato kabul edilmiş gibi bir algı oluşturulabiliyor. Ama rakamlar burada."

        Tunç, daha önce iflas erteleme sisteminin olduğunu bunun süistimal edildiğini ve kaldırıldığını, konkordatonun hem alacaklıyı hem de firmaları yaşatmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

        Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu da birer konuşma yaptı.

        Bakan Tunç, daha sonra bir kafede gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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