Denizli'de bağlardan üzüm çalan 3 kişi tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bağlardan üzüm çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bağlardan üzüm çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde 2 üreticiye ait bağlardan yaklaşık 2 ton üzümün geceleri kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen şüpheliler Mirac Berat K. (20), Mustafa K. (19) ve Enes S. (20) yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Öte yandan çalınan üzümleri satın aldığı belirlenen kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.
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