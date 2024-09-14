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        Denizli'de bağlardan üzüm çalan 3 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bağlardan üzüm çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:52
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        Denizli'de bağlardan üzüm çalan 3 kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bağlardan üzüm çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde 2 üreticiye ait bağlardan yaklaşık 2 ton üzümün geceleri kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen şüpheliler Mirac Berat K. (20), Mustafa K. (19) ve Enes S. (20) yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Öte yandan çalınan üzümleri satın aldığı belirlenen kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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