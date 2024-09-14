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        Denizli'de balayı tatili dönüşündeki kazada koca öldü, eşi yaralandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde balayı tatilinden dönen çiftin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu koca öldü, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:10
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        Denizli'de balayı tatili dönüşündeki kazada koca öldü, eşi yaralandı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde balayı tatilinden dönen çiftin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu koca öldü, eşi yaralandı.

        Muğla'dan Denizli istikametine ilerleyen İbrahim Aday'ın (21) kullandığı 20 KK 164 plakalı otomobil, Kale ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Ezgi Aday ise Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çiftin Acıpayam'da ikamet ettikleri, yaklaşık bir hafta önce evlendikleri ve balayı tatili için gittikleri Muğla'dan döndükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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