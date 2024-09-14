Denizli'de balayı tatili dönüşündeki kazada koca öldü, eşi yaralandı

Çiftin Acıpayam'da ikamet ettikleri, yaklaşık bir hafta önce evlendikleri ve balayı tatili için gittikleri Muğla'dan döndükleri öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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