Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Çivril'de Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali gerçekleştirilecek

        Çivril Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, 19-22 Eylül'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çivril'de Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali gerçekleştirilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çivril Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, 19-22 Eylül'de yapılacak.

        Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Denizli Gazeteciler Cemiyeti salonunda düzenlediği basın toplantısında, festival programında çeşitli konser, etkinlik ve yarışmaların olduğunu söyledi.

        İlçenin tanıtımına önem verdiklerini kaydeden Dere, Çivril'in tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle adından söz ettirdiğini, verimli arazilerde yetiştirilen meyvelerin uluslararası pazarlarda daha iyi yer bulması için çalıştıklarını dile getirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Denizli'de balayı tatili dönüşündeki kazada ölen kişinin cenazesi defnedild...
        Denizli'de balayı tatili dönüşündeki kazada ölen kişinin cenazesi defnedild...
        Denizlispor puana sevindi
        Denizlispor puana sevindi
        Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
        Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
        CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Karaca'nın oğlunun nikah şahidi o...
        CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Karaca'nın oğlunun nikah şahidi o...
        Denizli'de balayı tatili dönüşündeki kazada koca öldü, eşi yaralandı
        Denizli'de balayı tatili dönüşündeki kazada koca öldü, eşi yaralandı
        Denizli'de bağlardan üzüm çalan 3 kişi tutuklandı
        Denizli'de bağlardan üzüm çalan 3 kişi tutuklandı