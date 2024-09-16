Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'ndeki iki katlı atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Elyaf ve ev tekstili ürünlerinin bulunduğu atölyede hasar oluştu.
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