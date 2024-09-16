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        Denizli'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:28
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        Denizli'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akkonak Mahallesi'nde bulunan dört katlı apartmanın ikinci katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman nedeniyle binadan çıkamayan biri çocuk dört kişiyi merdivenli aracıyla balkondan çıkarttı.

        Yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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