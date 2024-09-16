Denizli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akkonak Mahallesi'nde bulunan dört katlı apartmanın ikinci katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman nedeniyle binadan çıkamayan biri çocuk dört kişiyi merdivenli aracıyla balkondan çıkarttı.

Yangın, ekiplerce söndürüldü.