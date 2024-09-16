Kale'de kitap fuarı başladı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım da kitapseverleri fuara davet etti.

Belediye Başkanı Erkan Hayla, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, okuyan bir nesil olacaklarına inandıklarını söyledi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kale Belediyesi Düğün Salonu'nda organize edilen fuara 10 yazar ve 15 yayınevi katıldı.

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