Denizli'de 125 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Denizli'de, 125 ayrı suçtan 23 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Denizli'de, 125 ayrı suçtan 23 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, 125 farklı suçtan toplam 23 yıl 15 ay hapis cezası bulunan O.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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