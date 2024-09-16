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        Denizli'de 125 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de, 125 ayrı suçtan 23 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:52 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:52
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        Denizli'de 125 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de, 125 ayrı suçtan 23 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, 125 farklı suçtan toplam 23 yıl 15 ay hapis cezası bulunan O.A'yı yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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