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        Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı yaya öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:19
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        Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı yaya öldü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki M.E'nin idaresindeki 20 AIU 339 plakalı motosiklet, Çamlık Caddesi civarında yol kenarında yürüyen Ali Özcan'a (82) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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