Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı yaya öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki M.E'nin idaresindeki 20 AIU 339 plakalı motosiklet, Çamlık Caddesi civarında yol kenarında yürüyen Ali Özcan'a (82) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, gözaltına alındı.
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