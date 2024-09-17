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        GÜNCELLEME - Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 05:50 Güncelleme: 17.09.2024 - 05:50
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        GÜNCELLEME - Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tarafların dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada silahla yaralanan Mehmet D. (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan D.S. ile M.A. sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Güvenlik önlemi alınan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 3 silah ve bıçak ele geçirdi.

        Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen 2 kişiyle birlikte B.G, Y.B. ve O.A'yı gözaltına aldı.

        Kavganın daha önceden ölen Mehmet D. ile D.S. arasında küfürleşmeden dolayı çıktığı öğrenildi.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, yaşamını yitiren Mehmet D'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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