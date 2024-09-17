GÜNCELLEME - Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tarafların dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan Mehmet D. (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan D.S. ile M.A. sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.