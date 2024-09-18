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        Denizli'de engelli kadına cinsel istismar suçlamasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 7 kişi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:09
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        Denizli'de engelli kadına cinsel istismar suçlamasıyla yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 7 kişi cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de 23 yaşındaki zihinsel engelli kadına katıldığı düğünden evine döndüğü sırada cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

        Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu eşkalleri belirlenen 2'si yabancı uyruklu 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

        Hakimliğe çıkarılan 2'si yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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