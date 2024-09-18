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        Denizli'de firari hükümlü yakalandı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:05
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        Denizli'de firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kocabaş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 8 farklı suçtan 15 yıl 22 ay 22 gün hapis cezası bulunan P.B. (19) yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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