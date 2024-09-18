Denizli'de firari hükümlü yakalandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kocabaş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 8 farklı suçtan 15 yıl 22 ay 22 gün hapis cezası bulunan P.B. (19) yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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