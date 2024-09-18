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        Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:40
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        Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Söz konsu olaya ilişkin yakalanan şüpheliler D.S, M.A, B.G, Y.B. ve O.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ile B.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        D.S'nin ifadesinde, kavgada ölen Mehmet D. (25) ile sosyal medya üzerinden tartıştıklarını, kavganın da bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

        Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde 17 Eylül'de tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, silahla yaralanan Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kavgada bıçakla yaralanan D.S. ile M.A'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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