Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Söz konsu olaya ilişkin yakalanan şüpheliler D.S, M.A, B.G, Y.B. ve O.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ile B.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
D.S'nin ifadesinde, kavgada ölen Mehmet D. (25) ile sosyal medya üzerinden tartıştıklarını, kavganın da bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.
Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde 17 Eylül'de tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, silahla yaralanan Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kavgada bıçakla yaralanan D.S. ile M.A'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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