Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Söz konsu olaya ilişkin yakalanan şüpheliler D.S, M.A, B.G, Y.B. ve O.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ile B.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

D.S'nin ifadesinde, kavgada ölen Mehmet D. (25) ile sosyal medya üzerinden tartıştıklarını, kavganın da bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.