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        Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

        Denizli ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:36 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:36
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        Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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        Denizli ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Vilayet binası önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, askeri ve mülki erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

        Gaziler Günü dolayısıyla protokol üyeleri Polisevi'nde düzenlenen programda gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

        Kale Hükümet Binası önünde düzenlenen program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakamlık, belediye ve Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla devam eden tören konuşmaların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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