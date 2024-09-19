Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Denizli ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Vilayet binası önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, askeri ve mülki erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Gaziler Günü dolayısıyla protokol üyeleri Polisevi'nde düzenlenen programda gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi.