Denizli'deki TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri, "yapay zeka" temasıyla başladı

Denizli'de, "Bir Yapay Zeka Yolculuğu" temasıyla başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nde öğrencilere yönelik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki organizasyon, "Geleceğin Kaşifleri Denizli'de: Bir Yapay Zeka Yolculuğu" etkinliği ile başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yapay zekanın eğitim süreçlerinin merkezine de yerleşmeye başladığını belirterek bu teknolojiyi anlayan, geliştiren ve yönlendiren bireyler yetiştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Proje kapsamındaki 65 atölye ve 3 seminer ile bilim ve teknolojiye olan merakı ve farkındalığı artırmayı hedeflediklerini bildiren Çalışkan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği destekleme programı ile geniş bir kitleye ulaştıklarını dile getirdi.

Çalışkan, şenlik kapsamında öğrencilerin simülasyonlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bilim odaklı film gösterimleri, interaktif sergiler, dijital öyküleme gibi birçok inovatif atölyeye katılma imkanı yakalayacağını da kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun da katıldığı etkinlikte öğrenciler, yapay zeka destekli eğitici projeleri inceledi.