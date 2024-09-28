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        Denizli'de bir hayvansever felçli kedi için yürüteç yaptı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever bir esnaf, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:59
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        Denizli'de bir hayvansever felçli kedi için yürüteç yaptı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever bir esnaf, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

        Ulus Caddesi'nde bir mobilya mağazasını işleten Şahin Bozdağ (52) ile nişanlısı Ayşe Ekinci'nin bakımını üstlendiği "Efe" isimli kedileri, iki yıl önce apartmanın 7'inci katından düşerek ağır yaralandı.

        Omuriliğinde kırıklar nedeniyle iki ameliyat geçiren kedi, hayata tutundu ancak arka iki ayağı felç kaldı.

        Şahin Bozdağ, kedinin sürünmeden hareket edebilmesi için sosyal medyadan gördüğü yürütecin benzerini tasarlayarak dükkanındaki atölyede imal etti.

        Kedilerinin tekerlekli yürüteç sayesinde rahatlıkla hareket edebildiğini ifade eden Bozdağ, onunla tekrar oyunlar oynayabildiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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