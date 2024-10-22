Denizli'de bir evde çıkan yangında baba ve oğlu öldü

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evde çıkan yangında baba ve oğlu hayatını kaybederken ailenin diğer oğlu gözaltına alındı.

Aydoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tek katlı bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Süleyman P. (60) ve oğlu Muhammet P'nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.