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        Denizli'de bir evde çıkan yangında baba ve oğlu öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evde çıkan yangında baba ve oğlu hayatını kaybederken ailenin diğer oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 07:17 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:17
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        Denizli'de bir evde çıkan yangında baba ve oğlu öldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evde çıkan yangında baba ve oğlu hayatını kaybederken ailenin diğer oğlu gözaltına alındı.

        Aydoğdu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tek katlı bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Süleyman P. (60) ve oğlu Muhammet P'nin (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

        Olayla ilgili ailenin diğer oğlu 28 yaşındaki K.P. ilçe merkezinde gözaltına alındı. K.P'nin ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olayda bıçak ya da silah kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını, parayı alamadığı için evi kundaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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