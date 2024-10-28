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        GÜNCELLEME - Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:24
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        GÜNCELLEME - Denizli'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkili olan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma sürüyor.

        Yangının bin metrenin üzerinde rakıma sahip bölgede etkisini sürdürmesi nedeniyle arazi şartlarına karşı mücadele veriliyor.

        Helikopterler, dik yamaçlar üzerinde yaklaşma imkanı bulduğu bölgelerde yangına su atışı yaparken, yer ekipleri de iş makineleri ve el aletleriyle yangının yayılım alanında şeritler açmaya çalışıyor. Ekipler, bazı bölgelerde yolun olmaması nedeniyle alevlere ulaşmak için uzun yürüyüşler yapıyor.

        Tavas ilçesi Çakıroluk mevkisine doğru ilerleyen yangının önüne geçmek için yürütülen çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de katılıyor.

        Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili bir tehdidin söz konusu olmadığı belirtildi.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de kente gelerek ilgililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

        - 7 hava aracıyla müdahale

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada ulaşım imkanı olmayan bölgelere yol yapılması amacıyla sahaya iş makinelerinin sevk edildiği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Zorlu arazi şartları yol yapım çalışmalarını güçleştirmiştir. Ancak şu ana kadar yangın alanına doğru zorlu bölgeden 7 yol açılmıştır. Bu bölgelerden karadan arazözlerle yapılan müdahaleler olumlu sonuç vermektedir.

        Yangına Orman Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait toplamda 7 hava aracı, 67 arazöz, 43 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi, belediyelerimizin itfaiye ve su tankerleri ile kamu kurumlarına ait iş makineleriyle müdahale ediliyor. 529 Orman Genel Müdürlüğü personeli, 426 eğitimli gönüllü ve 114 diğer kurum personeli olmak üzere toplam 1069 kişi ile mücadelenin sürdüğünü belirtmek isteriz."

        Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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