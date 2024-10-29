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        Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:18 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:18
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        Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
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        Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

        Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil vatan için fedakarca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

        Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda, 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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