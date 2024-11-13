Denizli'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde 2010 yılında işlenen cinayet nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan S.U'nun (51) yakalanması için çalışma yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.