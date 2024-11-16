Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Mevzubahis vatan olursa, mevzubahis Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Mevzubahis vatan olursa, mevzubahis Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz." dedi.

        AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, ülkenin her yerinde başı dik, alnı açık, alımlı çalımlı yürüyebilen bir tek partinin AK Parti olduğunu söyledi.

        Bu vatan ve milletin sadece AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilebileceğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

        "Sahibi sadece ve sadece millet olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Onun için başımız dik olacak. Etrafımız ateş çemberi. Biraz daha artırarak, körükleyerek de devam edecekler. Hesaplarına göre Gazze'deki veyahut da Filistin'deki hesapları başka boyuta geçecek. Başka noktalara gidecek. Bunu gören Recep Tayyip Erdoğan. 'Bizim ne işimiz var Suriye'nin kuzeyinde', 'Irak'ın kuzeyinde' diyenlere gerekirse ta köküne kadar gideriz. Osmanlı'nın, ecdadın bize emanet ettiği şehirleri orada bir bir biliyoruz. Eserlerinin de nerede olduğunu biliyoruz. Mevzubahis vatan, Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz. Çok açık ve net olarak söylüyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bunun sorumluluğunu da bilerek söylüyorum. Sakın ola ki Türkiye'ye karşı bıçak kemiğe dayanana kadar beklerler yanılgısı içinde hiç kimse olmasın. Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz o kadar basit."

        Zeybekci, Türkiye'nin Somali'de devasa bir operasyon yaptığını belirterek şunları kaydetti:

        "Türk araştırma gemileri orada. Türkiye'nin orada 4 tane de savaş gemisi var. Somali'deki en muhteşem yapı oradaki Türkiye Büyükelçiliği. Devasa bir yapı içinde yeterince mevcut askerimizin de olduğu en güvenli yer. Allah'ın izniyle göreceksiniz Türkiye uzayla ilgili üssünü de oralarda kuracak. Bunları hayal dahi edemezler. Hayalini bile kuramazlar. Söyledikleri tek bir şey var; 'Türkiye uzaya bir adam gönderdi, kaça mal oldu?' Zıkkımın köküne mal oluyor. Mesele o mu? Mesele uzayda yer almak. Son 3 uyduyu yüzde 100 yerli olarak biz yaptık. Bütün dünyayı görebiliyoruz. Bütün dünyayı dinleyebiliyoruz. Kimse bizi engelleyemiyor ve kimse bize gelen bilgiye dokunamıyor. Mesele bu. Türkiye başka bir boyuta geçiyor. Ecdadın bize emanet ettiği bu coğrafyanın egemen ülkesi, çadır direği biziz. Biz olmak zorundayız. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz. O çadır direği sağlam olacak, o çadırın içi güvenli olacak ki Türkiye olarak Anadolu güvende olsun. "

        Duygu Canbaz'ın tek aday olduğu kongreye Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu

        Benzer Haberler

        Denizli'de tatlı kutusunda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan za...
        Denizli'de tatlı kutusunda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan za...
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Merkezefendi'nin konuğu Bursaspor
        Merkezefendi'nin konuğu Bursaspor
        Denizlispor'da yasak şimdilik kalktı
        Denizlispor'da yasak şimdilik kalktı
        Üzerine demir bahçe kapısı devrilen 8 yaşındaki Asya öldü
        Üzerine demir bahçe kapısı devrilen 8 yaşındaki Asya öldü
        Denizli'de üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki çocuk öldü
        Denizli'de üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki çocuk öldü