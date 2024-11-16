AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Mevzubahis vatan olursa, mevzubahis Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz." dedi.

AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, ülkenin her yerinde başı dik, alnı açık, alımlı çalımlı yürüyebilen bir tek partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Bu vatan ve milletin sadece AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilebileceğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Sahibi sadece ve sadece millet olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Onun için başımız dik olacak. Etrafımız ateş çemberi. Biraz daha artırarak, körükleyerek de devam edecekler. Hesaplarına göre Gazze'deki veyahut da Filistin'deki hesapları başka boyuta geçecek. Başka noktalara gidecek. Bunu gören Recep Tayyip Erdoğan. 'Bizim ne işimiz var Suriye'nin kuzeyinde', 'Irak'ın kuzeyinde' diyenlere gerekirse ta köküne kadar gideriz. Osmanlı'nın, ecdadın bize emanet ettiği şehirleri orada bir bir biliyoruz. Eserlerinin de nerede olduğunu biliyoruz. Mevzubahis vatan, Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz. Çok açık ve net olarak söylüyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bunun sorumluluğunu da bilerek söylüyorum. Sakın ola ki Türkiye'ye karşı bıçak kemiğe dayanana kadar beklerler yanılgısı içinde hiç kimse olmasın. Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz o kadar basit."