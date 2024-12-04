Denizli'de trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı

Şoförün ifadesinde, kazadan dolayı üzüntülü olduğunu, otobüsün aniden kaydığını bu esnada aracın hakimiyetini kaybederek tıra çarptığını söylediği öğrenildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi geçişinde, akaryakıt istasyonundan çıkan tıra çarpan otobüsteki yaralılardan iki muavin iki sürücü olmak üzere 16'sının hastanelerdeki tedavileri tamamlandı.

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