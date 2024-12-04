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        Denizli'de trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:32
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        Denizli'de trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

        İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi geçişinde, akaryakıt istasyonundan çıkan tıra çarpan otobüsteki yaralılardan iki muavin iki sürücü olmak üzere 16'sının hastanelerdeki tedavileri tamamlandı.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

        Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet G. (60), işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şoförün ifadesinde, kazadan dolayı üzüntülü olduğunu, otobüsün aniden kaydığını bu esnada aracın hakimiyetini kaybederek tıra çarptığını söylediği öğrenildi.

        - Kaza

        Dün, Aydın'ın Didim ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet G. (60) yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi geçişinde, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı 15 AAY 875 plakalı tıra çarpmıştı.

        Kaza otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı olay yerinde hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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