Denizli'de tartıştığı iş yeri sahibini silahla öldürüp yeğenini yaralayan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan H.A'nın ilk ifadesinde, aldığı beton malzemelerini iade etmek istediğini ancak firmanın bunu kabul etmemesi üzerine sinirlenip ateş ettiğini söylediği öğrenilmişti.

Bu sırada H.A'nın ateş açması sonucu Osman G. ve İbrahim G. yaralanmış, özel hastaneye kaldırılan Osman G. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Eskihisar Mahallesi'nde dün beton malzemeleri satışı yapan firmaya gelen H.A. ile iş yeri sahibi Osman G. ve yeğeni İbrahim G. arasında, alınan ürünün iadesi nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Kavgada yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim G'nin ise tedavisi sürüyor.

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