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        GÜNCELLEME - Denizli'de eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

        Denizli'nin Çal ilçesinde eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı, pilot müşahede amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:03
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        GÜNCELLEME - Denizli'de eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı
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        Denizli'nin Çal ilçesinde eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı, pilot müşahede amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Isparta'daki özel bir havacılık akademisine ait eğitim uçağı Isparta'dan havalandıktan sonra Uşak'a gitti. Uşak'tan Denizli Çardak Havalimanı'na yönelen uçak, Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde araziye zorunlu iniş yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        - Pilotun sağlık durumu iyi

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

        "Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağı Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahede amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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