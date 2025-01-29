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        Denizli'de kayıp kadının komşusunun bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan kadının komşunun bahçesinde çuval içerisinde ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:26
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        Denizli'de kayıp kadının komşusunun bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan kadının komşunun bahçesinde çuval içerisinde ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde Serpil Girgin'in (54) komşusu Ü.A'nın bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        Soruşturma kapsamında diğer komşu H.Ç. ile A.H. de gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Çarşı Mahallesi'nde 26 Ocak'ta komşusuna gitmek için evinden ayrılan Serpil Girgin'den bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, Girgin dün komşusu Ü.A'nın kaldığı evin bahçesinde çuval içerisinde ölü bulunmuş, Ü.A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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