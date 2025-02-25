Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:02 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Ramazan İyem idaresindeki 20 E 4727 plakalı otomobil, Cumalar Mahallesi civarında karşı yönden gelen Hilmi Genç yönetimindeki 20 KD 855 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücüler İyem ve Genç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Araçlarda sıkışan 4 yaralı ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"

        Benzer Haberler

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, Denizli'de yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, Denizli'de yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Denizli'de yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Denizli'de yakalandı
        Çardak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çardak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Denizli'de öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Denizli'de öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Denizli'de öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Denizli'de öğrencilerle buluştu
        Denizli'de tarım alanları zirai dondan etkilendi
        Denizli'de tarım alanları zirai dondan etkilendi