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        Denizli'nin Çivril ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 01:25 Güncelleme: 26.02.2025 - 01:25
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz havanın etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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