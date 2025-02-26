Denizli'nin Çivril ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz havanın etkili olduğu belirtildi.

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