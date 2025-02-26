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        Kale Kaymakamı Gürbüz din görevlileriyle bir araya geldi

        Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, ramazan ayı öncesi ilçe müftüsü, imam ve müezzinlerle toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:45
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        Kale Kaymakamı Gürbüz din görevlileriyle bir araya geldi
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        Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, ramazan ayı öncesi ilçe müftüsü, imam ve müezzinlerle toplantı gerçekleştirdi.

        Kale Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda din görevlilerin rolü ve sorumlukları görüşüldü.

        Kaymakam Gürbüz, din görevlilerin sorumluluklarına değinerek, "Vatandaşımızın sizlerden beklentileri olacak. Bu beklentileri karşılamamız gerekiyor. Sizler önemli ve hassas bir mesleği icra ediyorsunuz. Din görevlilerinin, sadece dini anlatmakla kalmayıp topluma örnek bir yaşam sunmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda İlçe Müftüsü Recep Şimşek de hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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