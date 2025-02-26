Kale Kaymakamı Gürbüz din görevlileriyle bir araya geldi

Toplantıda İlçe Müftüsü Recep Şimşek de hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Gürbüz, din görevlilerin sorumluluklarına değinerek, "Vatandaşımızın sizlerden beklentileri olacak. Bu beklentileri karşılamamız gerekiyor. Sizler önemli ve hassas bir mesleği icra ediyorsunuz. Din görevlilerinin, sadece dini anlatmakla kalmayıp topluma örnek bir yaşam sunmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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